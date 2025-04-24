У Києві після удару РФ ще шукають людей: під завалами до 10 осіб

У Києві продовжують рятувальну операцію у Святошинському районі після атаки РФ. Під завалами можуть бути ще до 10 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, якого цитує "Радіо Свобода".
Він зазначив, що у Святошинський район було влучання ракети. Уламки ракети вилучили на експертизу.
За словами Клименка, наразі підтверджено загибель восьми людей. Дев'ята жертва - це рештки тіл, які відправили на судово-медичну експертизу. Міністр додав, що з однієї сім'ї могли загинути одразу дві дитини.
Глава МЗС повідомив, що є попередні дані про близько 10 осіб, які можуть перебувати під завалами. Ця інформація потребує підтвердження, пошук людей триває.
"Ми ще не знаємо. Поки що це число до 10 людей", - сказав міністр внутрішніх справ.
Російська армія в ніч на 24 квітня завдала нового масованого удару по Україні. РФ випустила 70 ракет, зокрема балістичні, та 145 дронів. ППО збила 48 ракет і 64 дрони, ще 68 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.
Головним напрямок атаки Росії цієї ночі був Київ. Станом на 11:20 відомо, що у Києві загинули дев'ять осіб, понад 70 отримали поранення.
Також внаслідок російської атаки є постраждалі у Харкові, Житомирській, Сумській, Хмельницькій областях.
Детальніше про наслідки удару РФ по Україні - дізнайтеся у нашому матеріалі.
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