У Києві після удару РФ ще шукають людей: під завалами до 10 осіб

У Києві продовжують рятувальну операцію у Святошинському районі після атаки РФ. Під завалами можуть бути ще до 10 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, якого цитує "Радіо Свобода".

Він зазначив, що у Святошинський район було влучання ракети. Уламки ракети вилучили на експертизу.

За словами Клименка, наразі підтверджено загибель восьми людей. Дев'ята жертва - це рештки тіл, які відправили на судово-медичну експертизу. Міністр додав, що з однієї сім'ї могли загинути одразу дві дитини.

Глава МЗС повідомив, що є попередні дані про близько 10 осіб, які можуть перебувати під завалами. Ця інформація потребує підтвердження, пошук людей триває.

"Ми ще не знаємо. Поки що це число до 10 людей", - сказав міністр внутрішніх справ.

