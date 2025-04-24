В Киеве после удара РФ еще ищут людей: под завалами до 10 человек

В Киеве продолжают спасательную операцию в Святошинском районе после атаки РФ. Под завалами могут быть еще до 10 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко, которого цитирует "Радио Свобода".

Он отметил, что в Святошинский район было попадание ракеты. Обломки ракеты изъяли на экспертизу.

По словам Клименко, пока подтверждена гибель восьми человек. Девятая жертва - это остатки тел, которые отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Министр добавил, что из одной семьи могли погибнуть сразу два ребенка.

Глава МИД сообщил, что есть предварительные данные об около 10 человек, которые могут находиться под завалами. Эта информация требует подтверждения, поиск людей продолжается.

"Мы еще не знаем. Пока это число до 10 человек", - сказал министр внутренних дел.

