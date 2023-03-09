У Києві після ракетного удару теплопостачання повернули в 300 будинків

"Вже відновили постачання тепла в 300 житлових будинків. Продовжуються роботи з перепідключення до інших теплоджерел усіх споживачів, які залишилися без тепла. В основному це будівлі в центрі та на лівому березі столиці", - написав міський голова.

Він зазначив, що відновлення теплопостачання відбувається поетапно з урахуванням технічних особливостей мереж та обладнання.

При цьому Кличко додав, що через знеструмлення котелень столиці більшу частину з них підключили до генераторів.