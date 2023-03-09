У Києві після ракетного удару теплопостачання повернули в 300 будинків

Жителям Києва продовжують відновлювати теплопостачання, яке було порушено через удар росіян. Опалення вже повернули в 300 будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Telegram.
"Вже відновили постачання тепла в 300 житлових будинків. Продовжуються роботи з перепідключення до інших теплоджерел усіх споживачів, які залишилися без тепла. В основному це будівлі в центрі та на лівому березі столиці", - написав міський голова.
Він зазначив, що відновлення теплопостачання відбувається поетапно з урахуванням технічних особливостей мереж та обладнання.
При цьому Кличко додав, що через знеструмлення котелень столиці більшу частину з них підключили до генераторів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 9 березня, вночі російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні. Зокрема, вони атакували Київ за допомогою гіперзвукової ракети "Кинжал".
Пізніше Кличко розповів, що внаслідок ворожого обстрілу майже половина будинків столиці залишилася без опалення.
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