У Києві після ракетних ударів застосували екстрені відключення світла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

"Енергетики ДТЕК разом із фахівцями НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами та органами державної влади роблять все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації", - йдеться у повідомленні.

Складені раніше графіки стабілізаційних відключень поки що не діють.

Нагадаємо, у Києві 23 листопада під час повітряної тривоги пролунали вибухи. За даними КМДА, є потрапляння до одного з об'єктів інфраструктури столиці. Також вибухи пролунали у різних районах столиці.

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