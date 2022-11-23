В Киеве после ракетных ударов применили экстренные отключения света

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве 23 ноября во время воздушной тревоги прогремели взрывы. По данным КГГА, есть попадание в один из объектов инфраструктуры столицы. Также взрывы прогремели в разных районах столицы.

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