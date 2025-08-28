UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

У Києві після обстрілу перекрили центр, Поділ, Дарницю: куди краще не їхати

Ілюстративне фото: патрульна поліція (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Через атаку 28 серпня у Києві тимчасово перекрито рух на низці ключових вулиць. Водіїв закликають враховувати обмеження під час планування маршрутів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Через атаки по Києву в ніч проти 28 серпня низка вулиць тимчасово перекрита для руху транспорту.

Зокрема, обмеження стосуються:

  • Харківського шосе - від перехрестя з вулицею Здолбунівською до перехрестя з вулицею Михайла Кравчука;
  • Вулиці Бориспільської - від перехрестя з вулицею Вересневою до перехрестя з вулицею Ялтинською;
  • Вулиці Жилянської - від перехрестя з вулицею Володимирською до перехрестя з вулицею Антоновича;
  • Вулиці Глибочицький проїзд - від перехрестя з вулицею Січових Стрільців до перехрестя з вулицею Глибочицькою.

Київська влада закликає водіїв враховувати ці обмеження під час планування маршрутів та дотримуватися сигналів дорожніх служб.

Ситуація щодо руху транспорту може змінюватись протягом дня.

Атака на Київ

Наразі у Києві одночасно працюють близько 500 рятувальників та 1000 поліцейських.

За оперативною інформацією, щонайменше четверо киян загинули та 24 постраждалих отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед загиблих - 14-тирічна дівчина.

Детально про те, що відомо про обстріл столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

