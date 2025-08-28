У Києві після обстрілу перекрили центр, Поділ, Дарницю: куди краще не їхати

Через атаки по Києву в ніч проти 28 серпня низка вулиць тимчасово перекрита для руху транспорту.

Зокрема, обмеження стосуються:

Харківського шосе - від перехрестя з вулицею Здолбунівською до перехрестя з вулицею Михайла Кравчука;

Вулиці Бориспільської - від перехрестя з вулицею Вересневою до перехрестя з вулицею Ялтинською;

Вулиці Жилянської - від перехрестя з вулицею Володимирською до перехрестя з вулицею Антоновича;

Вулиці Глибочицький проїзд - від перехрестя з вулицею Січових Стрільців до перехрестя з вулицею Глибочицькою.

Київська влада закликає водіїв враховувати ці обмеження під час планування маршрутів та дотримуватися сигналів дорожніх служб.

Ситуація щодо руху транспорту може змінюватись протягом дня.