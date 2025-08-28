У Києві після обстрілу перекрили центр, Поділ, Дарницю: куди краще не їхати

Через атаку 28 серпня у Києві тимчасово перекрито рух на низці ключових вулиць. Водіїв закликають враховувати обмеження під час планування маршрутів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.
Через атаки по Києву в ніч проти 28 серпня низка вулиць тимчасово перекрита для руху транспорту.
Зокрема, обмеження стосуються:
Київська влада закликає водіїв враховувати ці обмеження під час планування маршрутів та дотримуватися сигналів дорожніх служб.
Ситуація щодо руху транспорту може змінюватись протягом дня.
Наразі у Києві одночасно працюють близько 500 рятувальників та 1000 поліцейських.
За оперативною інформацією, щонайменше четверо киян загинули та 24 постраждалих отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед загиблих - 14-тирічна дівчина.
Детально про те, що відомо про обстріл столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.