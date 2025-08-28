В Киеве после обстрела перекрыли центр, Подол, Дарницу: куда лучше не ехать

Из-за атаки 28 августа в Киеве временно перекрыто движение на ряде ключевых улиц. Водителей призывают учитывать ограничения при планировании маршрутов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.
Из-за атак по Киеву в ночь на 28 августа ряд улиц временно перекрыт для движения транспорта.
В частности, ограничения касаются:
Киевская власть призывает водителей учитывать эти ограничения при планировании маршрутов и придерживаться сигналов дорожных служб.
Ситуация по движению транспорта может меняться в течение дня.
Сейчас в Киеве одновременно работают около 500 спасателей и 1000 полицейских.
По оперативной информации, по меньшей мере четверо киевлян погибли и 24 пострадавших получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших - 14-тилетняя девушка.
Подробно о том, что известно об обстреле столицы - читайте в материале РБК-Украина.