В Киеве после обстрела перекрыли центр, Подол, Дарницу: куда лучше не ехать

Иллюстративное фото: патрульная полиция (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Из-за атаки 28 августа в Киеве временно перекрыто движение на ряде ключевых улиц. Водителей призывают учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

Из-за атак по Киеву в ночь на 28 августа ряд улиц временно перекрыт для движения транспорта.

В частности, ограничения касаются:

  • Харьковского шоссе - от перекрестка с улицей Здолбуновской до перекрестка с улицей Михаила Кравчука;
  • Улицы Бориспольской - от перекрестка с улицей Вересневой до перекрестка с улицей Ялтинской;
  • Улицы Жилянской - от перекрестка с улицей Владимирской до перекрестка с улицей Антоновича;
  • Улицы Глубочицкий проезд - от перекрестка с улицей Сечевых Стрельцов до перекрестка с улицей Глубочицкой.

Киевская власть призывает водителей учитывать эти ограничения при планировании маршрутов и придерживаться сигналов дорожных служб.

Ситуация по движению транспорта может меняться в течение дня.

 

Атака на Киев

Сейчас в Киеве одновременно работают около 500 спасателей и 1000 полицейских.

По оперативной информации, по меньшей мере четверо киевлян погибли и 24 пострадавших получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших - 14-тилетняя девушка.

Подробно о том, что известно об обстреле столицы - читайте в материале РБК-Украина.

