В Киеве после обстрела перекрыли центр, Подол, Дарницу: куда лучше не ехать

Атака на Киев

Сейчас в Киеве одновременно работают около 500 спасателей и 1000 полицейских.

По оперативной информации, по меньшей мере четверо киевлян погибли и 24 пострадавших получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших - 14-тилетняя девушка.

