У Києві після нічної атаки 15 постраждалих: пошкоджено медзаклад і ресторан

Постраждалі

Загалом через атаку поранення дістали 15 людей, серед них двоє 15-річних підлітків. Восьмеро постраждалих госпіталізовані, решті надали допомогу на місці.

Руйнування по районах

Печерський район - пошкоджено будівлю станції швидкої допомоги, а також шість автомобілів швидкої . Серед медиків постраждалих немає.

- пошкоджено будівлю станції швидкої допомоги, а також . Серед медиків постраждалих немає. Святошинський район - після атаки загорілася будівля ресторану.

Рух транспорту і метро

Атака пошкодила Південний міст, зокрема частину інфраструктури метрополітену на ньому. Через це обмежили рух автотранспорту з правого на лівий берег, а зелена лінія метро працює двома окремими ділянками: "Сирець" - "Видубичі" та "Осокорки" - "Червоний хутір".

Інтервали між поїздами можуть збільшитися. Обстеження і ремонт продовжать після відбою тривоги.