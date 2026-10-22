В Киеве после ночной атаки 15 пострадавших: повреждены медучреждение и ресторан

В результате ночной атаки на Киев 22 октября пострадали 15 человек, среди них двое 15-летних детей. Восемь раненых находятся в городских больницах.
РБК-Украина сообщает все известные последствия обстрелов.
Всего из-за атаки ранения получили 15 человек, среди них двое 15-летних подростков. Восемь пострадавших госпитализированы, остальным оказана помощь на месте.
Атака повредила Южный мост, в том числе часть инфраструктуры метрополитена на нем. Поэтому ограничили движение автотранспорта с правого на левый берег, а зеленая линия метро работает двумя отдельными участками: "Сырец" - "Выдубичи" и "Осокорки" - "Красный хутор".
Интервалы между поездами могут увеличиться. Обследование и ремонт продолжат после отбоя тревоги.
Этой ночью Россия несколькими волнами атаковала Киев. Вечером 21 октября в столице прогремели взрывы из-за удара баллистики, а впоследствии оккупанты еще несколько раз выпускали ракеты по городу.
Защищаться от баллистики сложно из-за нехватки ракет Patriot: по словам президента Владимира Зеленского, США сейчас поставляют только 12 таких ракет в месяц. Предыдущая массированная атака на столицу, в ночь на 19 октября, унесла жизни одного человека, а обломки повредили станцию метро.