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В Киеве после ночной атаки 15 пострадавших: повреждены медучреждение и ресторан

06:11 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: ночная атака РФ на Киев ранила 15 человек, среди них двое детей (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

В результате ночной атаки на Киев 22 октября пострадали 15 человек, среди них двое 15-летних детей. Восемь раненых находятся в городских больницах.

РБК-Украина сообщает все известные последствия обстрелов.

Пострадали

Всего из-за атаки ранения получили 15 человек, среди них двое 15-летних подростков. Восемь пострадавших госпитализированы, остальным оказана помощь на месте.

Разрушение по районам

  • Печерский район - повреждено здание станции скорой помощи, а также шесть автомобилей скорой. Среди медиков пострадавших нет.
  • Святошинский район - после атаки загорелось здание ресторана.

Движение транспорта и метро

Атака повредила Южный мост, в том числе часть инфраструктуры метрополитена на нем. Поэтому ограничили движение автотранспорта с правого на левый берег, а зеленая линия метро работает двумя отдельными участками: "Сырец" - "Выдубичи" и "Осокорки" - "Красный хутор".

Интервалы между поездами могут увеличиться. Обследование и ремонт продолжат после отбоя тревоги.

Этой ночью Россия несколькими волнами атаковала Киев. Вечером 21 октября в столице прогремели взрывы из-за удара баллистики, а впоследствии оккупанты еще несколько раз выпускали ракеты по городу.

Защищаться от баллистики сложно из-за нехватки ракет Patriot: по словам президента Владимира Зеленского, США сейчас поставляют только 12 таких ракет в месяц. Предыдущая массированная атака на столицу, в ночь на 19 октября, унесла жизни одного человека, а обломки повредили станцию метро.

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