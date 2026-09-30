У Києві після атаки РФ знайшли уламки на території західного посольства

За попередньою інформацією, уламки виявили у середмісті столиці, на території одного із західних дипломатичних представництв.

Наразі на місце прямують екстрені служби. Вони мають перевірити територію та встановити обставини падіння уламків.

Інформації про можливі пошкодження чи постраждалих на цей момент немає.

Усі деталі інциденту уточнюються.