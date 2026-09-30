У Києві після атаки РФ знайшли уламки на території західного посольства

У Шевченківському районі Києва після атаки Росії в ніч на 30 вересня виявили уламки на території одного із західних посольств.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram мера Києва Віталія Кличка.
За попередньою інформацією, уламки виявили у середмісті столиці, на території одного із західних дипломатичних представництв.
Наразі на місце прямують екстрені служби. Вони мають перевірити територію та встановити обставини падіння уламків.
Інформації про можливі пошкодження чи постраждалих на цей момент немає.
Усі деталі інциденту уточнюються.
Нагадуємо, що в ніч на 30 вересня Росія атакувала Київ балістичними ракетами та дронами.
Внаслідок обстрілу загинули дві жінки, ще четверо людей постраждали. Одного з них госпіталізували.
Пожежі виникли у чотирьох районах столиці - Подільському, Святошинському, Голосіївському та Солом'янському. Рятувальники ліквідували всі загоряння.