В Киеве после атаки РФ обнаружили обломки на территории западного посольства

Напомним, что в ночь на 30 сентября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами и дронами.

В результате обстрела погибли две женщины, еще четыре человека пострадали. Один из них госпитализирован.

Пожар возник в четырех районах столицы - Подольском, Святошинском, Голосеевском и Соломенском. Спасатели ликвидировали все возгорания.