У Києві підозрюваний влаштував вибух у себе в квартирі: поранено поліцейського

"У Дарницькому районі підозрюваний у скоєнні злочину пустив газ і підірвав квартиру, поранено поліцейського", - ідеться в повідомленні правоохоронців.

У поліції уточнили, що внаслідок інциденту постраждав і сам зловмисник.

У результаті професійних дій поліцейських постраждалих більше немає. Мешканців будинку вчасно вивели.

Пораненому поліцейському надали медичну допомогу, а фігуранта затримали на місці.

Оновлено 17:58

За інформацією ДСНС, вибух стався у будинку на вулиці Надії Світличної. Пожежу було ліквідовано на площі 40 квадратних метрів.

Фото: рятувальники гасили пожежу після вибуху у квартирі (facebook.com/DSNSKyiv)

"Внаслідок події постраждали четверо людей: двох госпіталізовано, ще двом допомогу надано на місці", - додали рятувальники.