В Киеве подозреваемый устроил взрыв у себя в квартире: ранен полицейский

"В Дарницком районе подозреваемый в совершении преступления пустил газ и взорвал квартиру, ранен полицейский", - сказано в сообщении правоохранителей.

В полиции уточнили, что в результате инцидента пострадал и сам злоумышленник.

В результате профессиональных действий полицейских пострадавших больше нет. Жителей дома вовремя вывели.

Раненому полицейскому предоставили медицинскую помощь, а фигуранта задержали на месте.