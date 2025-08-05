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У Києві підозрюваний влаштував вибух у себе в квартирі: поранено поліцейського

Вівторок 05 серпня 2025 17:38
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У Києві підозрюваний влаштував вибух у себе в квартирі: поранено поліцейського Фото: у Києві пролунав вибух у квартирі (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Іван Носальський

У Києві чоловік, якого підозрюють у скоєнні злочину, пустив газ у своїй квартирі. Внаслідок цього прогримів вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва в Telegram та Головне управління ДСНС України в Києві в Facebook.

"У Дарницькому районі підозрюваний у скоєнні злочину пустив газ і підірвав квартиру, поранено поліцейського", - ідеться в повідомленні правоохоронців.

У поліції уточнили, що внаслідок інциденту постраждав і сам зловмисник.

У результаті професійних дій поліцейських постраждалих більше немає. Мешканців будинку вчасно вивели.

Пораненому поліцейському надали медичну допомогу, а фігуранта затримали на місці.

Оновлено 17:58

За інформацією ДСНС, вибух стався у будинку на вулиці Надії Світличної. Пожежу було ліквідовано на площі 40 квадратних метрів.

Фото: рятувальники гасили пожежу після вибуху у квартирі (facebook.com/DSNSKyiv)

"Внаслідок події постраждали четверо людей: двох госпіталізовано, ще двом допомогу надано на місці", - додали рятувальники.

Вибух у готелі Львова

Нагадаємо, вчора, 4 серпня, в одному з номерів львівського готелю "Власта" прогримів вибух. Після цього почалася пожежа.

Відомо про шість постраждалих, серед яких двоє дітей.

Один із постраждалих дістав серйозні опіки. Ймовірно, вибух прогримів у його номері.

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