У Києві підозрюваний влаштував вибух у себе в квартирі: поранено поліцейського

Фото: у Києві пролунав вибух у квартирі (facebook.com/DSNSKyiv)

У Києві чоловік, якого підозрюють у скоєнні злочину, пустив газ у своїй квартирі. Внаслідок цього прогримів вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва в Telegram та Головне управління ДСНС України в Києві в Facebook.

"У Дарницькому районі підозрюваний у скоєнні злочину пустив газ і підірвав квартиру, поранено поліцейського", - ідеться в повідомленні правоохоронців. У поліції уточнили, що внаслідок інциденту постраждав і сам зловмисник. У результаті професійних дій поліцейських постраждалих більше немає. Мешканців будинку вчасно вивели. Пораненому поліцейському надали медичну допомогу, а фігуранта затримали на місці. Оновлено 17:58 За інформацією ДСНС, вибух стався у будинку на вулиці Надії Світличної. Пожежу було ліквідовано на площі 40 квадратних метрів. Фото: рятувальники гасили пожежу після вибуху у квартирі (facebook.com/DSNSKyiv) "Внаслідок події постраждали четверо людей: двох госпіталізовано, ще двом допомогу надано на місці", - додали рятувальники.