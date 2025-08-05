В Киеве подозреваемый устроил взрыв у себя в квартире: ранен полицейский
В Киеве мужчина, которого подозревают в совершении преступления, пустил газ в своей квартире. В результате этого прогремел взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева в Telegram.
"В Дарницком районе подозреваемый в совершении преступления пустил газ и взорвал квартиру, ранен полицейский", - сказано в сообщении правоохранителей.
В полиции уточнили, что в результате инцидента пострадал и сам злоумышленник.
В результате профессиональных действий полицейских пострадавших больше нет. Жителей дома вовремя вывели.
Раненому полицейскому предоставили медицинскую помощь, а фигуранта задержали на месте.
Взрыв в гостинице Львова
Напомним, вчера, 4 августа, в одном из номеров львовского отеля "Власта" прогремел взрыв. После этого начался пожар.
Известно о шести пострадавших, среди которых двое детей.
Один из пострадавших получил серьезные ожоги. Вероятно, взрыв прогремел в его номере.