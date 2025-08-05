В Киеве подозреваемый устроил взрыв у себя в квартире: ранен полицейский

Фото: в Киеве прогремел взрыв в квартире (t.me/gunpKyiv)

В Киеве мужчина, которого подозревают в совершении преступления, пустил газ в своей квартире. В результате этого прогремел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева в Telegram.

"В Дарницком районе подозреваемый в совершении преступления пустил газ и взорвал квартиру, ранен полицейский", - сказано в сообщении правоохранителей. В полиции уточнили, что в результате инцидента пострадал и сам злоумышленник. В результате профессиональных действий полицейских пострадавших больше нет. Жителей дома вовремя вывели. Раненому полицейскому предоставили медицинскую помощь, а фигуранта задержали на месте.