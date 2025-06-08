У Києві підліток потрапив у лікарню після падіння з канатної дороги: подробиці

Інцидент стався у парку в Дніпровському районі Києва. Поліція вже порушила справу та з'ясовує всі обставини.

"За попередньою інформацією, 14-річний хлопчик під час проходження канатного атракціону впав з висоти близько півтора метра. Лікарі госпіталізували потерпілого із чисельними травмами до медичного закладу", - розповіли правоохоронці.

Інформацію про інцидент поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення вимог законодавства з охорони праці.