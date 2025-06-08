В Киеве подросток попал в больницу после падения с канатной дороги: подробности

В одном из парков Киеве 14-летний парень упал с канатной дороги. Его госпитализировали с многочисленными травмами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Киева.
Инцидент произошел в парке в Днепровском районе Киева. Полиция уже возбудила дело и выясняет все обстоятельства.
"По предварительной информации, 14-летний мальчик во время прохождения канатного аттракциона упал с высоты около полутора метров. Врачи госпитализировали пострадавшего с многочисленными травмами в медицинское учреждение", - рассказали правоохранители.
Информацию об инциденте полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по факту нарушения требований законодательства по охране труда.
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, что в одной из школ Киева школьница выпала из окна третьего этажа. Пострадавшую девушку госпитализировали.
До этого в Полтавской области школьник умер во время урока физкультуры. Трагедия произошла в одном из лицеев города Пирятин.
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