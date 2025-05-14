У Києві учениця випала з вікна третього поверху школи: що кажуть у поліції

В одному з освітніх закладів Києва сталась надзвичайна подія. Школярка випала з вікна третього поверху будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Києва у Facebook.

У відділі комунікації поліції Києва уточнили, що вони встановлюють усі деталі інциденту та спілкуються з адміністрацією учбового закладу.

Постраждалу внаслідок падіння з великої висоти дівчину госпіталізували. Тож наразі вона, найімовірніше, перебуває у медичному закладі під наглядом спеціалістів.

Попередньо було встановлено, що 14-річна школярка випала з вікна третього поверху будівлі.

Згідно з інформацією правоохоронців, надзвичайна подія за участі неповнолітньої сталась в одному з освітніх закладів Дніпровського району столиці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Полтавській області підліток помер під час уроку фізкультури.

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