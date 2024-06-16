У Києві підлітки напали в супермаркеті на охоронця посольства США

За інформацією джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, постраждалим виявився співробітник Служби безпеки посольства США.

На днях, як розповіли в поліції Києва, в одному зі столичних супермаркетів група підлітків підійшла до іноземця, а один з них розпилив йому в обличчя газовий балончик.

Хуліганів розшукали впродовж 2 годин. Ними виявилися троє місцевих мешканців - двоє 12 та один 13 років. У них також вилучили газовий балончик. Підлітків разом з батьками запросили до управління поліції для надання свідчень.

У поліції не уточнили причину хуліганських дій підлітків. Водночас в столичних Telegram-каналах уточнювали, що постраждалий - афроамериканець.

"За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 ККУ - грубе порушення громадського порядку, що супроводжується особливою зухвалістю та винятковим цинізмом. Наразі з учасниками тривають необхідні процесуальні дії для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення", - зазначили в поліції.