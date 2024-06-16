У Києві підлітки напали в супермаркеті на охоронця посольства США

У Києві група підлітків напала на іноземця в супермаркеті, розпиливши йому в обличчя газовий балончик. Хуліганів встановили та запросили разом з батьками у відділок поліції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію поліції Києва в Facebook.
За інформацією джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, постраждалим виявився співробітник Служби безпеки посольства США.
На днях, як розповіли в поліції Києва, в одному зі столичних супермаркетів група підлітків підійшла до іноземця, а один з них розпилив йому в обличчя газовий балончик.
Хуліганів розшукали впродовж 2 годин. Ними виявилися троє місцевих мешканців - двоє 12 та один 13 років. У них також вилучили газовий балончик. Підлітків разом з батьками запросили до управління поліції для надання свідчень.
У поліції не уточнили причину хуліганських дій підлітків. Водночас в столичних Telegram-каналах уточнювали, що постраждалий - афроамериканець.
"За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 ККУ - грубе порушення громадського порядку, що супроводжується особливою зухвалістю та винятковим цинізмом. Наразі з учасниками тривають необхідні процесуальні дії для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення", - зазначили в поліції.
Нагадаємо, у грудні в Тернополі група підлітків побила людину з інвалідністю та залишила без свідомості на морозі. Постраждалого посеред вулиці знайшов двірник, який і викликав "швидку".
А до цього у Києві затримали банду підлітків, які готували злочини після перегляду популярного російського серіалу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.