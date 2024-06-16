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В Киеве подростки напали в супермаркете на охранника посольства США

Фото: подростки напали на иностранца в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий, Юлия Акимова

В Киеве группа подростков напала на иностранца в супермаркете, распылив ему в лицо газовый баллончик. Хулиганов установили и пригласили вместе с родителями в отделение полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию полиции Киева в Facebook.

По информации источника РБК-Украина в правоохранительных органах, пострадавшим оказался сотрудник Службы безопасности посольства США.

На днях, как рассказали в полиции Киева, в одном из столичных супермаркетов группа подростков подошла к иностранцу, а один из них распилил ему в лицо газовый баллончик.

Хулиганов разыскали в течение 2 часов. Ими оказались трое местных жителей - двое 12 и один 13 лет. У них также изъяли газовый баллончик. Подростков вместе с родителями пригласили в управление полиции для дачи показаний.

В полиции не уточнили причину хулиганских действий подростков. В то же время в столичных Telegram-каналах уточняли, что пострадавший - афроамериканец.

"По указанному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УКУ - грубое нарушение общественного порядка, сопровождающееся особой дерзостью и исключительным цинизмом. В настоящее время с участниками продолжаются необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств уголовного правонарушения", - отметили в полиции.

Напомним, в декабре в Тернополе группа подростков избила человека с инвалидностью и оставила без сознания на морозе. Пострадавшего посреди улицы нашел дворник, который и вызвал "скорую".

А до этого в Киеве задержали банду подростков, готовивших преступления после просмотра популярного российского сериала.

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