В Киеве подростки напали в супермаркете на охранника посольства США

В Киеве группа подростков напала на иностранца в супермаркете, распылив ему в лицо газовый баллончик. Хулиганов установили и пригласили вместе с родителями в отделение полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию полиции Киева в Facebook.

По информации источника РБК-Украина в правоохранительных органах, пострадавшим оказался сотрудник Службы безопасности посольства США.

На днях, как рассказали в полиции Киева, в одном из столичных супермаркетов группа подростков подошла к иностранцу, а один из них распилил ему в лицо газовый баллончик.

Хулиганов разыскали в течение 2 часов. Ими оказались трое местных жителей - двое 12 и один 13 лет. У них также изъяли газовый баллончик. Подростков вместе с родителями пригласили в управление полиции для дачи показаний.

В полиции не уточнили причину хулиганских действий подростков. В то же время в столичных Telegram-каналах уточняли, что пострадавший - афроамериканец.

"По указанному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УКУ - грубое нарушение общественного порядка, сопровождающееся особой дерзостью и исключительным цинизмом. В настоящее время с участниками продолжаются необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств уголовного правонарушения", - отметили в полиции.