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У Києві під завалами обстріляного будинку може бути ще 10 людей

20:01 06.07.2026 Пн
1 хв
До пошукової операції залучили важку техніку, крани та кінологічні розрахунки
aimg Марія Науменко
Фото: рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки у Подільському районі Києва (t.me/dsns_telegram)

Після російського удару по Києву рятувальники продовжують пошукову операцію. Точну кількість людей, які могли опинитися під уламками, ще встановлюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ДСНС Києва Павла Петрова в ефірі "Вечір.LIVE".

Пошуково-рятувальні роботи після російського ракетного удару тривають у Подільському та Дарницькому районах столиці. На місцях працюють рятувальники, важка інженерна техніка, крани та кінологічні розрахунки.

За словами Петрова, попередньо під завалами будинку в Подільському районі можуть залишатися до десяти людей. Точну кількість зможуть встановити лише після завершення розбору зруйнованих конструкцій.

"Станом на зараз у нас працює інженерна техніка, триває рятувальна операція. На жаль, за нашою інформацією, тут ще можуть перебувати люди", - сказав речник ДСНС Києва.

За даними ДСНС, унаслідок російської атаки на Київ загинули 15 людей.

Нагадаємо, у ніч на 6 липня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети та ударні дрони. Найбільших руйнувань зазнали Київ, Київська область і Вишневе.

У столиці найбільше постраждали Подільський та Дарницький райони.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що внаслідок удару балістичними ракетами по Києву загинула ціла родина.

Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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