У Києві під завалами обстріляного будинку може бути ще 10 людей

Пошуково-рятувальні роботи після російського ракетного удару тривають у Подільському та Дарницькому районах столиці. На місцях працюють рятувальники, важка інженерна техніка, крани та кінологічні розрахунки.

За словами Петрова, попередньо під завалами будинку в Подільському районі можуть залишатися до десяти людей. Точну кількість зможуть встановити лише після завершення розбору зруйнованих конструкцій.

"Станом на зараз у нас працює інженерна техніка, триває рятувальна операція. На жаль, за нашою інформацією, тут ще можуть перебувати люди", - сказав речник ДСНС Києва.

За даними ДСНС, унаслідок російської атаки на Київ загинули 15 людей.