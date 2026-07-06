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В Киеве под завалами обстрелянного дома может находиться еще 10 человек

20:01 06.07.2026 Пн
2 мин
К поисковой операции привлекли тяжелую технику, краны и кинологические расчеты
aimg Мария Науменко
Фото: спасатели ликвидируют последствия российской атаки в Подольском районе Киева (t.me/dsns_telegram)

После российского удара по Киеву спасатели продолжают поисковую операцию. Точное количество людей, которые могли оказаться под обломками, еще устанавливают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ГСЧС Киева Павла Петрова в эфире "Вечер.LIVE".

Поисково-спасательные работы после российского ракетного удара продолжаются в Подольском и Дарницком районах столицы. На местах работают спасатели, тяжелая инженерная техника, краны и кинологические расчеты.

По словам Петрова, предварительно под завалами дома в Подольском районе могут оставаться до десяти человек. Точное количество могут установить только после завершения разбора разрушенных конструкций.

"По состоянию на сегодняшний день у нас работает инженерная техника, продолжается спасательная операция. К сожалению, по нашей информации, здесь еще могут находиться люди", - сказал спикер ГСЧС Киева.

По данным ГСЧС, в результате российской атаки на Киев погибли 15 человек.

Напомним, в ночь на 6 июля российские войска совершили комбинированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные дроны. Наибольшие разрушения получили Киев, Киевская область и Вишневое.

В столице больше всего пострадали Подольский и Дарницкий районы.

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что в результате удара баллистическими ракетами по Киеву погибла целая семья.

Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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