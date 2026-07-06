В Киеве под завалами обстрелянного дома может находиться еще 10 человек

Поисково-спасательные работы после российского ракетного удара продолжаются в Подольском и Дарницком районах столицы. На местах работают спасатели, тяжелая инженерная техника, краны и кинологические расчеты.

По словам Петрова, предварительно под завалами дома в Подольском районе могут оставаться до десяти человек. Точное количество могут установить только после завершения разбора разрушенных конструкций.

"По состоянию на сегодняшний день у нас работает инженерная техника, продолжается спасательная операция. К сожалению, по нашей информации, здесь еще могут находиться люди", - сказал спикер ГСЧС Киева.

По данным ГСЧС, в результате российской атаки на Киев погибли 15 человек.