В Киеве под завалами обстрелянного дома может находиться еще 10 человек

После российского удара по Киеву спасатели продолжают поисковую операцию. Точное количество людей, которые могли оказаться под обломками, еще устанавливают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ГСЧС Киева Павла Петрова в эфире "Вечер.LIVE".
Поисково-спасательные работы после российского ракетного удара продолжаются в Подольском и Дарницком районах столицы. На местах работают спасатели, тяжелая инженерная техника, краны и кинологические расчеты.
По словам Петрова, предварительно под завалами дома в Подольском районе могут оставаться до десяти человек. Точное количество могут установить только после завершения разбора разрушенных конструкций.
"По состоянию на сегодняшний день у нас работает инженерная техника, продолжается спасательная операция. К сожалению, по нашей информации, здесь еще могут находиться люди", - сказал спикер ГСЧС Киева.
По данным ГСЧС, в результате российской атаки на Киев погибли 15 человек.
Напомним, в ночь на 6 июля российские войска совершили комбинированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные дроны. Наибольшие разрушения получили Киев, Киевская область и Вишневое.
В столице больше всего пострадали Подольский и Дарницкий районы.
Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что в результате удара баллистическими ракетами по Киеву погибла целая семья.
Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.