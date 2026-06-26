У Києві у під'їзді багатоповерхівки знайшли лося: що з твариною (відео)

У Святошинському районі Києва лось забіг до під'їзду багатоповерхового будинку. Після повідомлень місцевих жителів патрульні разом із фахівцями безпечно повернули тварину до природного середовища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького .

За його словами, на лінію 112 почали надходити численні повідомлення від мешканців Святошинського району про лося, який гуляє містом. Під час пошуків правоохоронці виявили дикого звіра у під'їзді житлового будинку.

"Приїхали, шукали, а він... у під'їзді багатоповерхівки. Стоїть собі, заховався. Не пояснив причини своїх дій", - з гумором зазначив Білошицький.

На оприлюдненому відео видно, як лось стоїть на сходовому майданчику біля квартир. Згодом правоохоронці разом із фахівцями та небайдужими громадянами обережно винесли тварину з під'їзду, завантажили до спеціального автомобіля та доправили до лісу.

У патрульній поліції зазначили, що операція завершилася успішно, а лось не постраждав.