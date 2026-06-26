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У Києві у під'їзді багатоповерхівки знайшли лося: що з твариною (відео)

15:16 26.06.2026 Пт
2 хв
Як витягали тварину з житлового будинку?
aimg Тетяна Веремєєва
У Києві у під'їзді багатоповерхівки знайшли лося: що з твариною (відео) Фото: У Києві лось забіг до під'їзду багатоповерхівки (скриншот із відео)
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У Святошинському районі Києва лось забіг до під'їзду багатоповерхового будинку. Після повідомлень місцевих жителів патрульні разом із фахівцями безпечно повернули тварину до природного середовища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

За його словами, на лінію 112 почали надходити численні повідомлення від мешканців Святошинського району про лося, який гуляє містом. Під час пошуків правоохоронці виявили дикого звіра у під'їзді житлового будинку.

"Приїхали, шукали, а він... у під'їзді багатоповерхівки. Стоїть собі, заховався. Не пояснив причини своїх дій", - з гумором зазначив Білошицький.

На оприлюдненому відео видно, як лось стоїть на сходовому майданчику біля квартир. Згодом правоохоронці разом із фахівцями та небайдужими громадянами обережно винесли тварину з під'їзду, завантажили до спеціального автомобіля та доправили до лісу.

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У патрульній поліції зазначили, що операція завершилася успішно, а лось не постраждав.

Раніше РБК-Україна розповідало, що у Чернігівському районі невідомі незаконно вбили червонокнижного лося європейського. Поліція встановлює причетних, а в екоінспекції нагадали, що полювання на таких тварин заборонене й тягне за собою кримінальну відповідальність. У 2026 році сезон полювання в області взагалі не відкривали.

Також ми раніше писали, чому дикі тварини дедалі частіше з'являються в українських містах. Біолог пояснив, що молоді лосі, кабани та лисиці через слабший страх перед людьми можуть заходити на околиці населених пунктів, а також розповів, як діяти, якщо така тварина опинилася в місті.

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