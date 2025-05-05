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У Києві під трамвайними коліями утворилася вирва: які маршрути зупинили

Понеділок 05 травня 2025 12:31
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У Києві під трамвайними коліями утворилася вирва: які маршрути зупинили Фото: Рух трамваїв у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Києві на розі вулиць Чорних Запорожців і Остафія Дашкевича утворилася вирва під трамвайними коліями. Рух п’яти маршрутів призупинено.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Згідно з даними КП "Київпастранс", на вулиці Остафія Дашкевича у Києві тимчасово призупинено рух трамваїв у обох напрямках. Причина - порив трубопроводу, через який під трамвайними коліями утворилася вирва.

Аварія сталася на розі вулиць Чорних Запорожців і Остафія Дашкевича. Рух зупинено на таких маршрутах: №№ 22, 27, 28, 33, 35.

На місці працюють аварійні бригади "Київводоканалу" та "Київтеплоенерго". Термін відновлення руху наразі не повідомляється.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві з 30 квітня до 11 травня частково обмежено рух транспорту та пішоходів на вулиці Хрещатик у зв’язку з облаштуванням безбар’єрного перехрестя на розі Хрещатика та Прорізної. Роботи тривають щодня з 8:00 до 17:00. Планується понизити бордюри, встановити тактильну плитку та сенсорні кнопки для світлофорів зі звуковим супроводом.

Також з 28 квітня до 19 травня частково перекрито вулицю Богатирську на ділянці від перехрестя з вулицею Луговою до перехрестя з вулицею Полярною через капітальний ремонт дорожнього покриття. Рух транспорту на виїзд із міста здійснюється однією смугою з протилежного боку, об’їзд можливий через дорогу-дублер, що з’єднує Богатирську з вулицею Героїв Дніпра.

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