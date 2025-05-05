У Києві під трамвайними коліями утворилася вирва: які маршрути зупинили

У Києві на розі вулиць Чорних Запорожців і Остафія Дашкевича утворилася вирва під трамвайними коліями. Рух п’яти маршрутів призупинено.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Згідно з даними КП "Київпастранс", на вулиці Остафія Дашкевича у Києві тимчасово призупинено рух трамваїв у обох напрямках. Причина - порив трубопроводу, через який під трамвайними коліями утворилася вирва.

Аварія сталася на розі вулиць Чорних Запорожців і Остафія Дашкевича. Рух зупинено на таких маршрутах: №№ 22, 27, 28, 33, 35.

На місці працюють аварійні бригади "Київводоканалу" та "Київтеплоенерго". Термін відновлення руху наразі не повідомляється.