У Києві перекривають Хрещатик: що там відбувається й коли краще об'їжджати
У Києві відсьогодні тимчасово обмежуватимуть рух транспорту та пішоходів на Хрещатику. Оминати певну ділянку центральної вулиці столиці киянам і гостям міста доведеться до кінця наступних вихідних.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Як довго та в які години перекриватимуть рух Хрещатиком
У КМДА (із посиланням на КК "Київавтодор") повідомили, що тимчасово обмежуватимуть рух транспорту та пішоходів на вулиці Хрещатик:
- з середи, 30 квітня;
- до неділі, 11 травня.
Обмеження для громадян діятимуть:
- з 8 години ранку;
- до 17:00.
Чому та де саме обмежують рух Хрещатиком
Згідно з інформацією КМДА, запроваджені обмеження пов'язані з облаштуванням безбар'єрного перехрестя на розі центральних вулиць:
- Хрещатик;
- Прорізна.
При цьому в "Київавтодорі" наголошують: роботи проводитимуть за сприятливих погодних умов.
У комунальній корпорації:
- перепрошують за тимчасові незручності;
- просять врахувати обмеження під час планування маршруту.
Безбар'єрне перехрестя: що зміниться для киян і гостей міста
У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА розповіли, що в межах розвитку безбар'єрного середовища в Києві, на розі вулиць Хрещатик і Прорізної облаштують регульоване перехрестя.
Уточнюється, що роботи виконуватимуть фахівці КП ШЕУ Шевченківського району в межах поточного ремонту вулиці спільно з КП Центр організації дорожнього руху.
Громадянам розповіли, що в межах робіт на згаданому перехресті:
- понизять бортовий камінь;
- влаштують тактильну плитку;
- приведуть суміжні елементи перехрестя до стандартів доступності.
Крім того, для зручності людей з порушеннями зору на світлофорному об'єкті на цьому перехресті встановлять нові сенсорні кнопки виклику зеленого світла для пішоходів зі звуковим супроводом.
Публікація КМДА у Facebook (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Кабінет міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху. Тепер водіям деяких транспортних засобів дозволено рухатися смугами, призначеними для громадського транспорту.
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