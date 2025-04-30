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У Києві перекривають Хрещатик: що там відбувається й коли краще об'їжджати

Середа 30 квітня 2025 10:08
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У Києві перекривають Хрещатик: що там відбувається й коли краще об'їжджати У Києві частково перекриватимуть рух Хрещатиком (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

У Києві відсьогодні тимчасово обмежуватимуть рух транспорту та пішоходів на Хрещатику. Оминати певну ділянку центральної вулиці столиці киянам і гостям міста доведеться до кінця наступних вихідних.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як довго та в які години перекриватимуть рух Хрещатиком

У КМДА (із посиланням на КК "Київавтодор") повідомили, що тимчасово обмежуватимуть рух транспорту та пішоходів на вулиці Хрещатик:

  • з середи, 30 квітня;
  • до неділі, 11 травня.

Обмеження для громадян діятимуть:

  • з 8 години ранку;
  • до 17:00.

Чому та де саме обмежують рух Хрещатиком

Згідно з інформацією КМДА, запроваджені обмеження пов'язані з облаштуванням безбар'єрного перехрестя на розі центральних вулиць:

  • Хрещатик;
  • Прорізна.

При цьому в "Київавтодорі" наголошують: роботи проводитимуть за сприятливих погодних умов.

У комунальній корпорації:

  • перепрошують за тимчасові незручності;
  • просять врахувати обмеження під час планування маршруту.

Безбар'єрне перехрестя: що зміниться для киян і гостей міста

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА розповіли, що в межах розвитку безбар'єрного середовища в Києві, на розі вулиць Хрещатик і Прорізної облаштують регульоване перехрестя.

Уточнюється, що роботи виконуватимуть фахівці КП ШЕУ Шевченківського району в межах поточного ремонту вулиці спільно з КП Центр організації дорожнього руху.

Громадянам розповіли, що в межах робіт на згаданому перехресті:

  • понизять бортовий камінь;
  • влаштують тактильну плитку;
  • приведуть суміжні елементи перехрестя до стандартів доступності.

Крім того, для зручності людей з порушеннями зору на світлофорному об'єкті на цьому перехресті встановлять нові сенсорні кнопки виклику зеленого світла для пішоходів зі звуковим супроводом.

У Києві перекривають Хрещатик: що там відбувається й коли краще об'їжджатиПублікація КМДА у Facebook (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Кабінет міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху. Тепер водіям деяких транспортних засобів дозволено рухатися смугами, призначеними для громадського транспорту.

Читайте також, чи можуть водія оштрафувати за рух під час хвилини мовчання.

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Київ Крещатик Хрещатик Автомобільний рух Поради водіям
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