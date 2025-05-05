В Киеве под трамвайными путями образовалась воронка: какие маршруты остановили
В Киеве на углу улиц Черных Запорожцев и Остафия Дашкевича образовалась воронка под трамвайными путями. Движение пяти маршрутов приостановлено.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).
Согласно данным КП "Киевпастранс", на улице Остафия Дашкевича в Киеве временно приостановлено движение трамваев в обоих направлениях. Причина - порыв трубопровода, из-за которого под трамвайными путями образовалась воронка.
Авария произошла на углу улиц Черных Запорожцев и Остафия Дашкевича. Движение остановлено на таких маршрутах: №№ 22, 27, 28, 33, 35.
На месте работают аварийные бригады "Киевводоканала" и "Киевтеплоэнерго". Срок восстановления движения пока не сообщается.
Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве с 30 апреля до 11 мая частично ограничено движение транспорта и пешеходов на улице Крещатик в связи с обустройством безбарьерного перекрестка на углу Крещатика и Прорезной. Работы продолжаются ежедневно с 8:00 до 17:00. Планируется снизить бордюры, установить тактильную плитку и сенсорные кнопки для светофоров со звуковым сопровождением.
Также с 28 апреля по 19 мая частично перекрыта улица Богатырская на участке от перекрестка с улицей Луговой до перекрестка с улицей Полярной из-за капитального ремонта дорожного покрытия. Движение транспорта на выезд из города осуществляется по одной полосе с противоположной стороны, объезд возможен через дорогу-дублер, соединяющую Богатырскую с улицей Героев Днепра.
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