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У Києві під час тривоги збили 4 російські ракети, - КМВА

Фото: у Києві під час тривоги збили 4 російські ракети (t.me/dsszzi_official)
Автор: Сергій Пишкін

Під час ранкової масштабної тривоги в Україні, у Києві збили 4 ворожі ракети. Також вдалося "приземлити" ще 5 БПЛА "Shahed"

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

"За час повітряної тривоги над Києвом знищили 4 ракети та 5 БПЛА "Shahed", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці щодо ранкової масштабної тривоги 17 листопада.

Росіяни завдали ракетного удару по одному із населених пунктів Запорізької області, внаслідок чого є постраждалі. Також терористи завдали удару й по Дніпру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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