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У Києві під час ракетного удару зруйновані підстанції і пошкоджені електромережі, - ДТЕК

Україна, Понеділок 08 липня 2024 13:06
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У Києві під час ракетного удару зруйновані підстанції і пошкоджені електромережі, - ДТЕК Фото: Ракетний удар по Києві 8 липня пошкодив підстанції та електромережі (dtek-kem.com.ua)
Автор: Олександр Білоус

У Києві під час російського обстрілу 8 липня зруйновані або пошкоджені трансформаторні станції та електромережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК, яка експлуатує електромережі в Києві.

"В Голосіївському та Шевченківському районах були зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції ДТЕК. Також пошкоджені електромережі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, енергетики вже працюють на місцях. "Більшість будинків буде заживлена за резервними джерелами найближчим часом", - додали в ДТЕК.

Нагадаємо, росіяни 8 липня завдали ракетного удару по Україні за допомогою 40 ракет різних типів. У Києві пошкоджено житлові будинки та дитячу лікарню Охматдит. Попередньо відомо про девʼять загиблих та 33 поранених.

Зафіксовані руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури у семи районах столиці:

  • В Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня Охмадит, є руйнування.
  • в Голосіївському – пошкоджено будівлю дитячого садка та житлового будинку, горять автомобілі;
  • в Солом’янському районі пошкоджено офісну будівлю;
  • в Дніпровському – палають уламки в житловій забудові;
  • в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;
  • в Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі; також виникла пожежа у приміщені одного з підприємств;
  • в Деснянському районі займання будинку.
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