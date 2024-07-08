У Києві під час ракетного удару зруйновані підстанції і пошкоджені електромережі, - ДТЕК

У Києві під час російського обстрілу 8 липня зруйновані або пошкоджені трансформаторні станції та електромережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК , яка експлуатує електромережі в Києві.

"В Голосіївському та Шевченківському районах були зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції ДТЕК. Також пошкоджені електромережі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, енергетики вже працюють на місцях. "Більшість будинків буде заживлена за резервними джерелами найближчим часом", - додали в ДТЕК.

Нагадаємо, росіяни 8 липня завдали ракетного удару по Україні за допомогою 40 ракет різних типів. У Києві пошкоджено житлові будинки та дитячу лікарню Охматдит. Попередньо відомо про девʼять загиблих та 33 поранених.

Зафіксовані руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури у семи районах столиці: