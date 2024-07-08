В Киеве во время ракетного удара разрушены подстанции и повреждены электросети, - ДТЭК
В Киеве во время российских обстрелов 8 июля разрушены или повреждены трансформаторные станции и электросети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК , эксплуатирующую электросети в Киеве.
"В Голосеевском и Шевченковском районах были разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции ДТЭК. Также повреждены электросети", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, энергетики уже работают на местах. "Большинство домов будет заживлено по резервным источникам в ближайшее время", - добавили в ДТЭК.
Напомним, россияне 8 июля нанесли ракетный удар по Украине с помощью 40 ракет разных типов. В Киеве повреждены жилые дома и детская больница Охматдет . Предварительно известно о девяти погибших и 33 раненых.
Зафиксированы разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры в семи районах столицы:
- В Шевченковском районе пострадала детская больница Охмадит, есть разрушения.
- в Голосеевском – повреждено здание детского сада и жилого дома, горят автомобили;
- в Соломенском районе повреждено офисное здание;
- в Днепровском – пылают обломки в жилой застройке;
- в Дарницком районе поврежден частный дом;
- в Святошинском районе горят обломки у жилого здания; также возник пожар в помещении одного из предприятий;
- в Деснянском районе возгорание дома.