У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи

У Києві в ніч на 19 грудня пролунали вибухи. У місті та області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
За даними ЗМІ, у столиці чули звуки близько 04:28 години. Сталося це через деякий час після сигналу про ракетну небезпеку.
Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.
Нагадаємо, загарбники випустили по Київській області дрони. Спрацювала система протиповітрної оборони.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.