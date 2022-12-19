У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи

У Києві в ніч на 19 грудня пролунали вибухи. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

За даними ЗМІ, у столиці чули звуки близько 04:28 години. Сталося це через деякий час після сигналу про ракетну небезпеку.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.