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У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи

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Київ, Понеділок 19 грудня 2022 04:40
У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи Фото: У Києві пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Києві в ніч на 19 грудня пролунали вибухи. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

За даними ЗМІ, у столиці чули звуки близько 04:28 години. Сталося це через деякий час після сигналу про ракетну небезпеку.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.

Нагадаємо, загарбники випустили по Київській області дрони. Спрацювала система протиповітрної оборони.

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