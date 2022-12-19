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В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы

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Киев, Понедельник 19 декабря 2022 04:40
В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы Фото: В Киеве раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Киеве в ночь на 19 декабря раздались взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

По данным СМИ, в столице слышали звуки около 04:28 часа. Произошло это спустя некоторое время после сигнала о ракетной опасности.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытия, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.

Обновлено (05:03)

Журналисты информируют, что в Киеве снова прогремели взрывы.

Напомним, захватчики выпустили по Киевской области дроны. Сработала система противовоздушной обороны.

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