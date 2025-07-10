У Києві під час обстрілу загинула поліцейська, - глава МВС

В результаті обстрілу Києва сьогодні вночі, 10 липня, загинула 68-річна мешканка столиці, а також 22-річна капрал поліції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.
"У 8 районах столиці постраждала житлова, медична, освітня, торгівельна, транспортна інфраструктура. У Подільському районі загинули дві жінки: 68-річна мешканка столиці та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену", - зазначив Клименко.
За його словами, більше десятка людей поранені, і, на жаль, кількість жертв зростатиме. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Триває поквартирний обхід постраждалих будинків – поліція перевіряє, чи не залишився хтось без допомоги.
"На місцях ударів одразу розгорнули оперативні штаби. У розборі завалів і ліквідації наслідків обстрілів задіяно близько 400 рятувальників і 90 одиниць пожежно-рятувальної, інженерної та роботизованої техніки ДСНС. Працюють групи верхолазів та піротехніків", - додав міністр внутрішніх справ.
Він також підкреслив, що поліцейські забезпечують охорону периметрів, документують наслідки воєнного злочину РФ, допомагають евакуйовувати людей.
Росіяни сьогодні вночі, 10 липня, масовано атакували Україну ракетами та дронами. Основою ціллю ворожого удару став Київ. Росіяни запустили в напрямку столиці дронів-камікадзе, а також балістичні та крилаті ракети.
Внаслідок ворожої атаки наслідки зафіксовано у шести районах міста. Зокрема, були пошкоджені будинки, фіксувалися пожежі і не тільки. Найбільші пошкодження - у Шевченківському. Також за останніми даними відомо, що у місті постраждали 16 людей, двоє загинули.
Через наслідки обстрілу у Києві перекрито кілька вулиць, також введені обмеження у русі громадського транспорту.
Детальніше про наслідки ворожої атаки на столицю - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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