В Киеве во время обстрела погибла полицейская, - глава МВД

В результате обстрела Киева сегодня ночью, 10 июля, погибла 68-летняя жительница столицы, а также 22-летняя капрал полиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.
"В 8 районах столицы пострадала жилая, медицинская, образовательная, торговая, транспортная инфраструктура. В Подольском районе погибли две женщины: 68-летняя жительница столицы и 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена", - отметил Клименко.
По его словам, более десятка человек ранены, и, к сожалению, количество жертв будет расти. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью. Продолжается поквартирный обход пострадавших домов - полиция проверяет, не остался ли кто-то без помощи.
"На местах ударов сразу развернули оперативные штабы. В разборе завалов и ликвидации последствий обстрелов задействовано около 400 спасателей и 90 единиц пожарно-спасательной, инженерной и роботизированной техники ГСЧС. Работают группы верхолазов и пиротехников", - добавил министр внутренних дел.
Он также подчеркнул, что полицейские обеспечивают охрану периметров, документируют последствия военного преступления РФ, помогают эвакуировать людей.
Россияне сегодня ночью, 10 июля, массированно атаковали Украину ракетами и дронами. Основной целью вражеского удара стал Киев. Россияне запустили в направлении столицы дронов-камикадзе, а также баллистические и крылатые ракеты.
В результате вражеской атаки последствия зафиксированы в шести районах города. В частности, были повреждены дома, фиксировались пожары и не только. Наибольшие повреждения - в Шевченковском. Также по последним данным известно, что в городе пострадали 16 человек, двое погибли.
Из-за последствий обстрела в Киеве перекрыто несколько улиц, также введены ограничения в движении общественного транспорта.
Подробнее о последствиях вражеской атаки на столицу - читайте в материале РБК-Украина.
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