В Киеве во время обстрела погибла полицейская, - глава МВД

"В 8 районах столицы пострадала жилая, медицинская, образовательная, торговая, транспортная инфраструктура. В Подольском районе погибли две женщины: 68-летняя жительница столицы и 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена", - отметил Клименко.

По его словам, более десятка человек ранены, и, к сожалению, количество жертв будет расти. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью. Продолжается поквартирный обход пострадавших домов - полиция проверяет, не остался ли кто-то без помощи.

"На местах ударов сразу развернули оперативные штабы. В разборе завалов и ликвидации последствий обстрелов задействовано около 400 спасателей и 90 единиц пожарно-спасательной, инженерной и роботизированной техники ГСЧС. Работают группы верхолазов и пиротехников", - добавил министр внутренних дел.

Он также подчеркнул, что полицейские обеспечивают охрану периметров, документируют последствия военного преступления РФ, помогают эвакуировать людей.