У Києві під час атаки пошкоджено лінію метро: які наслідки

Через приліт БПЛА у Києві пошкоджено колії метро між станціями "Дарниця" та "Лівобережна". Загоряння та потерпілих немає.

Загальна ситуація по Києву після атаки дронами та ракетами

Загалом у Києві внаслідок ворожої атаки зафіксовано падіння уламків у Голосіївському, Солом’янському, Дарницькому, Шевченківському, Деснянському та Святошинському районах.

Троє людей постраждали: двоє госпіталізовані, одному надали допомогу на місці.

У Голосіївському районі сталася пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури, у Солом’янському — зайнялася багатоповерхівка, пошкоджено й освітній заклад. Рятувальники евакуювали трьох осіб з палаючої квартири на 11 поверсі. Також у районі горить ангар площею близько 500 кв. м.

У Шевченківському районі горить нежитлова забудова, а в Дарницькому та Деснянському - виявлено уламки збитих дронів.