В Киеве во время атаки повреждена линия метро: какие последствия

Из-за прилета БПЛА в Киеве повреждены пути метро между станциями "Дарница" и "Левобережная". Возгорания и пострадавших нет.

Общая ситуация по Киеву после атаки дронами и ракетами

Всего в Киеве в результате вражеской атаки зафиксировано падение обломков в Голосеевском, Соломенском, Дарницком, Шевченковском, Деснянском и Святошинском районах.

Три человека пострадали: двое госпитализированы, одному оказали помощь на месте.

В Голосеевском районе произошел пожар на объекте гражданской инфраструктуры, в Соломенском - загорелась многоэтажка, повреждено и образовательное учреждение. Спасатели эвакуировали трех человек из горящей квартиры на 11 этаже. Также в районе горит ангар площадью около 500 кв. м.

В Шевченковском районе горит нежилая застройка, а в Дарницком и Деснянском - обнаружены обломки сбитых дронов.