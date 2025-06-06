В Киеве во время атаки повреждена линия метро: какие последствия

Россияне осуществили массированную атаку на Украину в ночь на 6 июня. Киев оказался в эпицентре удара баллистическими ракетами и дронами типа "Шахед".
Как сообщает РБК-Украина, об этом написал начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник в Telegram.
Из-за прилета БПЛА в Киеве повреждены пути метро между станциями "Дарница" и "Левобережная". Возгорания и пострадавших нет.
Всего в Киеве в результате вражеской атаки зафиксировано падение обломков в Голосеевском, Соломенском, Дарницком, Шевченковском, Деснянском и Святошинском районах.
Три человека пострадали: двое госпитализированы, одному оказали помощь на месте.
В Голосеевском районе произошел пожар на объекте гражданской инфраструктуры, в Соломенском - загорелась многоэтажка, повреждено и образовательное учреждение. Спасатели эвакуировали трех человек из горящей квартиры на 11 этаже. Также в районе горит ангар площадью около 500 кв. м.
В Шевченковском районе горит нежилая застройка, а в Дарницком и Деснянском - обнаружены обломки сбитых дронов.
Отметим. что Россия планирует в этом году изготовить 2 млн FPV-дронов для войны против Украины. Москва также хочет произвести по 30 тысяч дальнобойных беспилотников и дронов-обманок.
Также отметим, что 4 июня состоялось новое заседание в формате "Рамштайн". По словам главы Минобороны Рустема Умерова, одной из тем встречи было производство украинского оружия в странах-партнерах.
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