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У Києві під час атаки пошкоджено лінію метро: які наслідки

Україна, П'ятниця 06 червня 2025 04:51
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У Києві під час атаки пошкоджено лінію метро: які наслідки Фото: ліквідація наслідків атаки (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Росіяни здійснили масовану атаку на Україну в ніч проти 6 червня. Київ опинився в епіцентрі удару балістичними ракетами та дронами типу "Шахед".

Як повідомляє РБК-Україна, про це написав начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник в Telegram.

Через приліт БПЛА у Києві пошкоджено колії метро між станціями "Дарниця" та "Лівобережна". Загоряння та потерпілих немає.

Загальна ситуація по Києву після атаки дронами та ракетами

Загалом у Києві внаслідок ворожої атаки зафіксовано падіння уламків у Голосіївському, Солом’янському, Дарницькому, Шевченківському, Деснянському та Святошинському районах.

Троє людей постраждали: двоє госпіталізовані, одному надали допомогу на місці.

У Голосіївському районі сталася пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури, у Солом’янському — зайнялася багатоповерхівка, пошкоджено й освітній заклад. Рятувальники евакуювали трьох осіб з палаючої квартири на 11 поверсі. Також у районі горить ангар площею близько 500 кв. м.

У Шевченківському районі горить нежитлова забудова, а в Дарницькому та Деснянському - виявлено уламки збитих дронів.

Зазначимо. що Росія планує цьогоріч виготовити 2 млн FPV-дронів для війни проти України. Москва також хоче виробити по 30 тисяч далекобійних безпілотників та дронів-обманок.

Також зазначимо, що 4 червня відбулося нове засідання у форматі "Рамштайн". За словами глави Міноборони Рустема Умєрова, однією з тем зустрічі було виробництво української зброї у країнах-партнерах.

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