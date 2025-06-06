В Киеве во время атаки повреждена линия метро: какие последствия

Россияне осуществили массированную атаку на Украину в ночь на 6 июня. Киев оказался в эпицентре удара баллистическими ракетами и дронами типа "Шахед".

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник в Telegram.