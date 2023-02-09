В Києві перейменували проспект та площу Перемоги, а також десятки вулиць

"Зокрема, перейменували проспект Перемоги. Йому повернули історичну назву – проспект Берестейський. А площа Перемоги тепер називатиметься Галицькою", - заявив мер Києва Віталій Кличко після засідання Київської міської ради.

Відтак, від сьогодні низка вулиць отримала нові назви, зокрема:

• проспект Перемоги - проспект Берестейський;

• площа Перемоги - площа Галицька;

• провулок Мічуріна - провулок Болсуновський;

• Брест-Литовське шосе - Берестейське шосе;

• вулиця Петрівська - вулиця Вознесенський Яр.

"У Києві триває процес дерусифікації. Ми позбавляємося радянських назв та символів, пов’язаних із країною агресором. І це важливо. Особливо під час варварської війни, якою Росія намагається знищити Україну та українців", – наголосив Кличко.

Він також додав, що ми повинні прибрати та забути старі радянські та російські назви назавжди. А натомість називати наші вулиці іменами наших героїв, зокрема, героїв сучасної війни в Україні.

"Нашу культуру і нашу історію Росії не вдасться вкрасти та знищити. Кияни вже пишаються новою назвою бульвару Дружби Народів, який тепер має ім’я фундатора української армії Миколи Міхновського, а також новою назвою вулиці Московської, що стала вулицею Князів Острозьких", підкреслив мер.

Кличко повідомив, що в столиці вже перейменували 268 міських об’єктів