В Киеве переименовали проспект и площадь Победы, а также десятки улиц

"В частности, переименовали проспект Победы. Ему вернули историческое название - проспект Берестейский. А площадь Победы теперь будет называться Галицкой", - заявил мэр Киева Виталий Кличко после заседания Киевского городского совета.

Следовательно, с сегодняшнего дня ряд улиц получил новые названия, в частности:

• проспект Победы – проспект Берестейский;

• площадь Победы – площадь Галицкая;

• переулок Мичурина – переулок Болсуновский;

• Брест-Литовское шоссе – Берестейское шоссе;

• улица Петровская – улица Вознесенский Яр.

"В Киеве продолжается процесс дерусификации. Мы избавляемся от советских названий и символов, связанных со страной агрессором. И это важно. Особенно во время варварской войны, которой Россия пытается уничтожить Украину и украинцев", - подчеркнул Кличко.

Он также добавил, что мы должны убрать и забыть старые советские и русские названия навсегда. А называть наши улицы именами наших героев, в частности, героев современной войны в Украине.

"Нашу культуру и нашу историю России не удастся украсть и уничтожить. Киевляне уже гордятся новым названием бульвара Дружбы Народов, который теперь называется основателем украинской армии Николаем Михновским, а также новым названием улицы Московской, которая стала улицей Князей Острожских", подчеркнул мэр. .

Кличко сообщил, что в столице уже переименовали 268 городских объектов