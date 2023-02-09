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В Киеве переименовали проспект и площадь Победы, а также десятки улиц

Фото: Киевсовет дерусифицировал еще 31 улицу столицы (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 9 февраля, депутаты Киевсовета переименовали еще 31 улицу, переулок, проспект и бульвар, названия которых связаны с Россией или с советским прошлым.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный портал Киева.

"В частности, переименовали проспект Победы. Ему вернули историческое название - проспект Берестейский. А площадь Победы теперь будет называться Галицкой", - заявил мэр Киева Виталий Кличко после заседания Киевского городского совета.

Следовательно, с сегодняшнего дня ряд улиц получил новые названия, в частности:

• проспект Победы – проспект Берестейский;
• площадь Победы – площадь Галицкая;
• переулок Мичурина – переулок Болсуновский;
• Брест-Литовское шоссе – Берестейское шоссе;
• улица Петровская – улица Вознесенский Яр.

"В Киеве продолжается процесс дерусификации. Мы избавляемся от советских названий и символов, связанных со страной агрессором. И это важно. Особенно во время варварской войны, которой Россия пытается уничтожить Украину и украинцев", - подчеркнул Кличко.

Он также добавил, что мы должны убрать и забыть старые советские и русские названия навсегда. А называть наши улицы именами наших героев, в частности, героев современной войны в Украине.

"Нашу культуру и нашу историю России не удастся украсть и уничтожить. Киевляне уже гордятся новым названием бульвара Дружбы Народов, который теперь называется основателем украинской армии Николаем Михновским, а также новым названием улицы Московской, которая стала улицей Князей Острожских", подчеркнул мэр. .

Кличко сообщил, что в столице уже переименовали 268 городских объектов

Напомним, в декабре прошлого года в Киеве переименовали бульвар Дружбы народов и более 30 улиц.

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КиевВиталий Кличко