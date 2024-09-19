У Києві перейменували 13 об'єктів: які вулиці, парки і площі отримали нові назви

Раніше РБК-Україна розповідало, що 19 вересня Верховна Рада також підтримала постанову про перейменування 327 населених пунктів. Цей крок є частиною процесу дерусифікації, спрямованого на зміну назв, пов'язаних з російськими та радянськими наративами. Перейменування торкнеться населених пунктів, назви яких присвячені російським діячам, таким як Пушкіно, Мічуріна, Кутузівка, Суворове та інші. Постанову ухвалили без обговорення, вилучивши шість населених пунктів з початкового варіанту, за який голосували напередодні.

Нагадаємо, що в середу, 18 вересня, Верховна Рада намагалася перейменувати 333 населені пункти в Україні, проте голосування не було успішним — постанова отримала лише 208 голосів замість необхідних 226. Після цього депутати заблокували трибуну, вимагаючи скликати погоджувальну раду та доручити комітету негайно розглянути постанову для повторного винесення на голосування. Однак того дня голосування так і не відбулося.

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