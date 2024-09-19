В Киеве переименовали 13 объектов: какие улицы, парки и площади получили новые названия

Ранее РБК-Украина рассказывало, что 19 сентября Верховная Рада также поддержала постановление о переименовании 327 населенных пунктов. Этот шаг является частью процесса дерусификации, направленного на изменение названий, связанных с русскими и советскими нарративами. Переименование коснется населенных пунктов, названия которых посвящены российским деятелям, таким как Пушкино, Мичурина, Кутузовка, Суворово и другие. Постановление было принято без обсуждения, изъяв шесть населенных пунктов из первоначального варианта, за который голосовали накануне.

Напомним, что в среду, 18 сентября, Верховная Рада пыталась переименовать 333 населенных пункта в Украине, однако голосование не было успешным — постановление получило только 208 голосов вместо необходимых 226. После этого депутаты заблокировали трибуну, требуя созвать согласительный совет и поручить комитету немедленно для повторного вынесения голосования. Однако в тот день голосование так и не состоялось.

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