RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве переименовали 13 объектов: какие улицы, парки и площади получили новые названия

Фото: Переименование улиц в Киеве (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киеве новые названия получат 13 городских объектов, включая улицы, парки, скверы, площади, переулки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский городской совет .

19 сентября Киевсовет принял решение об изменении названий 13 городских объектов. В частности, восемь из них были переименованы в рамках процесса дерусификации и декоммунизации, а еще пять – по другим общим основаниям. Решение поддержало большинство депутатов во время пленарного заседания.

В Киевсовете отмечают, что эти меры являются важным шагом в восстановлении национальной идентичности и исторической справедливости.

Какие городские объекты получили новые названия

Дарницкий район:

  • ул. Ивана Тургенева – ул. Николая Волковича

Днепровский район:

  • ул. Петра Чаадаева – улица Елизаветы Шахатуни

Подольский район

  • ул. Брюсова – ул. Валентины Радзимовской
  • парка у кинотеатра Т.Г. Шевченко присвоено название "Горка Кристера"

Печерский район:

  • ул. Станиславского – ул. Богдана Ступки

Святошинский район:

  • парк "Юность" – парк "Гамбургский"
  • ул. Октябрьская – ул. Сулимовская
  • ул. Сергея Есенина – ул. Скарбова
  • парка на ул. Михаила Котельникова, 26-32 присвоено имя Михаила Реуцкого

Соломенский район:

  • ул. Боткина – ул. Профессора Павловского
  • безымянной площади между улицами Сичеславской и Георгия Кирпы присвоено название "площадь Североатлантического альянса"

Шевченковский район:

  • пров. Бехтеревский – пер. Варяжский
  • сквера на улице Прорезной (между домами №3 и №5) присвоено название "Украинского радио"

Ранее РБК-Украина рассказывало, что 19 сентября Верховная Рада также поддержала постановление о переименовании 327 населенных пунктов. Этот шаг является частью процесса дерусификации, направленного на изменение названий, связанных с русскими и советскими нарративами. Переименование коснется населенных пунктов, названия которых посвящены российским деятелям, таким как Пушкино, Мичурина, Кутузовка, Суворово и другие. Постановление было принято без обсуждения, изъяв шесть населенных пунктов из первоначального варианта, за который голосовали накануне.

Напомним, что в среду, 18 сентября, Верховная Рада пыталась переименовать 333 населенных пункта в Украине, однако голосование не было успешным — постановление получило только 208 голосов вместо необходимых 226. После этого депутаты заблокировали трибуну, требуя созвать согласительный совет и поручить комитету немедленно для повторного вынесения голосования. Однако в тот день голосование так и не состоялось.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев