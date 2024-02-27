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В Киеве проверяют парковку: за что могут эвакуировать авто

Киев, Вторник 27 февраля 2024 11:36
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В Киеве проверяют парковку: за что могут эвакуировать авто Фото: в Киеве проверяют парковку 27 февраля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Инспекция по парковке проводит рейды в Киеве. Будут эвакуировать авто, которые оставлены на велосипедных дорожках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"Инспекторы по парковке Департамента территориального контроля города Киева ежедневно обследуют дороги относительно нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств. Особое внимание - на локациях с велодорожками и велосипедными полосами, ведь речь идет о безопасности дорожного движения велосипедистов", - говорится в сообщении.

В Киеве проверяют парковку: за что могут эвакуировать авто

В КГГА напомнили, что за нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства предусмотрен штраф и временное задержание транспортного средства (согласно ст. 265-4 КУоАП).

"Город призывает водителей соблюдать требования законодательства и правила дорожного движения. В случае нарушения - припаркованные на велосипедах автомобили будут эвакуировать", - добавляют в администрации.

Расположение велосипедных полос в Киеве - на сайте kyivcity.gov.ua.

Парковка в Киеве

Парковка в Киеве с 22 февраля стала временно бесплатной из-за решения суда по тарифам, установленным местной администрацией. Отметим, в октябре 2023 Временная админколлегия АМКУ установила, что цены на парковку в Киеве завышены.

Напомним, в начале войны 24 февраля 2022 года и до 24 июля 2023 года парковка в Киеве была бесплатной.

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