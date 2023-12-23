UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві перевірять всі укриття після аварії у школі

Фото: у Києві перевірять всі укриття (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Всі укриття та бомбосховища у Києві перевірять. Таке рішення прийняли після аварії, яка сталася в шкільному укритті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію у Telegram.

Перевірку укриттів у столиці ініціював  начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, вчора у кожному районі Києва були створені комісії з залученням необхідних фахівців для перевірки укриттів на предмет безпеки. Комісії повинні перевірити укриття до 29 грудня. 

Як заявляє Попко, в разі виявлення недоліків їх повинні усунути в найкоротший термін.

Аварія в укритті у Києві

Вчора стало відомо, що в одній зі шкіл у Солом'янському районі Києва сталася аварія в укритті. Там зірвало вентиль батареї опалення. В результаті чого зірвало обвалилася стеля. Це сталося під час повітряної тривоги.

Як зазначив начальник КМВА Сергій Попко, під час інциденту діти не постраждали. За його словами, у вказаному укритті нещодавно було проведено ремонт і воно пройшло перевірки.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київшкола