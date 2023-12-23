У Києві перевірять всі укриття після аварії у школі

Перевірку укриттів у столиці ініціював начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, вчора у кожному районі Києва були створені комісії з залученням необхідних фахівців для перевірки укриттів на предмет безпеки. Комісії повинні перевірити укриття до 29 грудня.

Як заявляє Попко, в разі виявлення недоліків їх повинні усунути в найкоротший термін.

Аварія в укритті у Києві

Вчора стало відомо, що в одній зі шкіл у Солом'янському районі Києва сталася аварія в укритті. Там зірвало вентиль батареї опалення. В результаті чого зірвало обвалилася стеля. Це сталося під час повітряної тривоги.

Як зазначив начальник КМВА Сергій Попко, під час інциденту діти не постраждали. За його словами, у вказаному укритті нещодавно було проведено ремонт і воно пройшло перевірки.