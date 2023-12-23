В Киеве проверят все укрытия после аварии в школе

Проверку укрытий в столице инициировал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, вчера в каждом районе Киева были созданы комиссии с привлечением необходимых специалистов для проверки укрытий на предмет безопасности. Комиссии должны проверить укрытия до 29 декабря.

Как заявляет Попко, в случае обнаружения недостатков их должны устранить в кратчайшие сроки.

Авария в укрытии в Киеве

Вчера стало известно, что в одной из школ в Соломенском районе Киева произошла авария в укрытии. Там сорвало вентиль батареи отопления. В результате чего обвалился потолок. Это произошло во время воздушной тревоги.

Как отметил начальник КГВА Сергей Попко, в ходе инцидента дети не пострадали. По его словам, в указанном укрытии недавно был проведен ремонт, и оно прошло проверки.