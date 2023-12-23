RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве проверят все укрытия после аварии в школе

Фото: в Киеве проверят все укрытия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Все укрытия и бомбоубежища в Киеве проверят. Такое решение было принято после аварии, которая произошла в школьном укрытии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

Проверку укрытий в столице инициировал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, вчера в каждом районе Киева были созданы комиссии с привлечением необходимых специалистов для проверки укрытий на предмет безопасности. Комиссии должны проверить укрытия до 29 декабря.

Как заявляет Попко, в случае обнаружения недостатков их должны устранить в кратчайшие сроки.

Авария в укрытии в Киеве

Вчера стало известно, что в одной из школ в Соломенском районе Киева произошла авария в укрытии. Там сорвало вентиль батареи отопления. В результате чего обвалился потолок. Это произошло во время воздушной тревоги.

Как отметил начальник КГВА Сергей Попко, в ходе инцидента дети не пострадали. По его словам, в указанном укрытии недавно был проведен ремонт, и оно прошло проверки.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевшкола