У Києві перевірили понад 3 тисячі укриттів: більшість - без вільного доступу

"Перевірено 3382 об’єкти, що складає 73% від загального фонду укриттів Києва. Абсолютна більшість укриттів залишаються без вільного доступу", - зазначив він.

За станом 35% укриттів у Києві не придатні для експлуатації, ще 65% - технічно придатні. Камишін назвав результати перевірки укриттів у столиці "невтішними".

"Технічна придатність укриттів з однієї сторони дає нам надію, що приведення їх до ладу дає нам достатній фонд укриттів для міста. Проте перелік зауважень до технічно придатних укриттів залишається значним", - додав міністр.

Перевірка укриттів у Києві

Нагадаємо, в ніч на 1 червня під час ракетної атаки на Київ біля укриття у Деснянському районі столиці загинули троє людей: дитина, її мама та ще одна жінка. Вони прямували до укриття, яке виявилося зачиненим.

Поліція відкрила кримінальну справу за даним фактом, а трьом чиновникам та охоронцю оголосили підозру. Президент України Володимир Зеленський після трагедії дав наказ за 10 днів перевірити всі укриття в Києві та по Україні.

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