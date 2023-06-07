В Киеве проверили более 3 тысяч укрытий: большинство - без свободного доступа

"Проверено 3382 объекта, что составляет 73% от общего фонда укрытий Киева. Абсолютное большинство укрытий остаются без свободного доступа", - отметил он.

По состоянию 35% укрытий в Киеве не пригодны для эксплуатации, еще 65% - технически пригодны. Камышин назвал результаты проверки укрытий в столице "неутешительными".

"Техническая пригодность укрытий с одной стороны дает нам надежду, что приведение их в порядок дает нам достаточный фонд укрытий для города. Однако перечень замечаний к технически пригодным укрытиям остается значительным", - добавил министр.

Проверка укрытий в Киеве

Напомним, в ночь на 1 июня во время ракетной атаки на Киев возле укрытия в Деснянском районе столицы погибли три человека: ребенок, его мама и еще одна женщина. Они направлялись к укрытию, которое оказалось закрытым.

Полиция возбудила уголовное дело по данному факту, а трем чиновникам и охраннику объявили подозрение. Президент Украины Владимир Зеленский после трагедии приказал за 10 дней проверить все укрытия в Киеве и по Украине.

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