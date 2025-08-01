У Києві перекриють рух на двох вулицях: що ремонтуватимуть 1 і 2 серпня

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві з 3 липня частково обмежили рух біля метро "Осокорки" через капремонт шляхопроводу на перетині проспекту Бажана з Дніпровською набережною. Роботи триватимуть до серпня 2026 року та виконуватимуться поетапно, щоб зберегти проїзд.

Також починаючи з 7 липня у Києві частково обмежили рух транспорту на Солом'янській площі через ремонт дорожнього покриття. Роботи триватимуть до кінця серпня 2025 року. Це одна з ключових транспортних розв'язок міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.