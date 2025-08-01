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У Києві перекриють рух на двох вулицях: що ремонтуватимуть 1 і 2 серпня

Фото: Ремонт дороги (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Києві 1 та 2 серпня частково обмежать рух транспорту на двох вулицях через ремонт дорожнього покриття. Роботи проводитимуть за сприятливих погодних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані КК "Київавтодор".

1 серпня обмежать рух вулицею Будіндустрії. Дорожники КП ШЕУ "Магістраль" виконуватимуть поточний ремонт асфальтобетону.


Схема обмеження руху на вулиці Будіндустрії (інфографіка КК "Київавтодор")

1 та 2 серпня з 8:00 до 21:00 обмежать рух Політехнічним провулком - на ділянці від Берестейського проспекту до вулиці Політехнічної. Ремонт виконує КП ШЕУ Соломʼянського району.


Схема обмеження руху Політехнічним провулком (інфографіка КК "Київавтодор")

У КК "Київавтодор" перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв враховувати обмеження під час планування маршрутів.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві з 3 липня частково обмежили рух біля метро "Осокорки" через капремонт шляхопроводу на перетині проспекту Бажана з Дніпровською набережною. Роботи триватимуть до серпня 2026 року та виконуватимуться поетапно, щоб зберегти проїзд.

Також починаючи з 7 липня у Києві частково обмежили рух транспорту на Солом'янській площі через ремонт дорожнього покриття. Роботи триватимуть до кінця серпня 2025 року. Це одна з ключових транспортних розв'язок міста.

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КиївОбмеження руху